Ci sono cose che fanno paura. Tra queste,. Il dato più preoccupante è che, a Torino, tolta la soluzione "palla a Chiesa e qualcuno vada nel mezzo", la mano sulla partita sia durata sessantacinque secondi. Il tempo di mettersi comodi, sensazione che la squadra più giovane d'Europa non ha provato,, dopo l'amnesia iniziale - nella quale le colpe ricadono soprattutto su Milenkovic - si sia ripreso,- quella volta segnò Ujfalusi -. Certo, niente di paragonabile alle velleità mostrate contro il Cagliari, ma la veemenza con la quale l'inerzia della partita si è spostata, dopo la rete di Benassi, verso la squadra di Mazzarri - quante lamentele - lascia pensare che, in questo momento, più di un problema di risultati, sia un. Guardando il cammino viola sulla carta, stona solamente il pareggio con i sardi:un saldo a -2 in un percorso che, in trasferta, non ha posto davanti, fino a ora, eventi semplici da affrontare.: da circa due/tre gare, la brillantezza e la facilità iniziale si sono definitivamente smarrite dietro a folate di Chiesa e poco altro. E proprio in questa mancanza risiede la voglia di Pioli di cambiare:con il passare dei minuti, tanto che al ventesimo il ritorno alle origini è stato bloccato solamente dal pudore. Sembra che l'alchimia giusta sia temporaneamente introvabile.Contro il Torino,, una sezione nella quale solamente Veretout riesce a distinguersi e correndo per tre, ovvero i compagni che non ha accanto.: meglio lo svizzero del brasiliano, di cui si ricorderà solamente il cartellino giallo.. Così funziona il classe '94: invisibile, anonimo per la maggior parte delle sfide. Però lo zampino, in qualche modo, ce lo mette, ed essendo il capocannoniere della squadra con quattro sigilli poco gli si può imputare, di questi tempi.Stavolta non si può parlare di particolari: se è vero che Milenkovic ha fatto rientrare Aina sul destro - evidentemente, non aveva studiato bene l'avversario, vedendolo schierato a sinistra, inconsapevole del piede invertito - è altrettanto spiacevole constatare che,. Che la gioventù abbia la doppia faccia è chiaro, ma da alibi potrebbe diventare causa delle mancanze. Ora la Roma: speriamo che, contro una 'grande' in casa, le dinamiche siano diverso.