Di argomenti di discussione dopo una sconfitta come questa ce ne sono talmente tanti che è difficile decidere da dove iniziare. E questo soprattutto perché la Fiorentina, da quando Italiano si è seduto sulla panchina viola, ha sempre dimostrato grande carattere anche e soprattutto contro le grandi squadre, indipendentemente dal risultato di fine partita. Quella vista a San Siro contro l’Inter, invece, è probabilmente la peggior versione della squadra viola che abbiamo visto da tre anni a questa parte. Senza idee, in difficoltà nel costruire gioco, spesso in ritardo in marcatura ma, soprattutto, terribilmente stanca e spompata. Parliamoci chiaro, la Fiorentina si può ritenere fortunata ad aver subito solamente quattro reti contro un’Inter che andava sostanzialmente in porta ad ogni piè sospinto.



MOSCI – Inutile parlare di un attacco incapace di calciare in porta, di una trequarti nulla in fase di rifinitura, di un centrocampo non pervenuto in fase d’interdizione e di filtro. Stesso discorso che riguarda le martoriate fasce laterali, i centrali sempre a rincorrere e un portiere tutt’altro che ineccepibile. L’analisi più lucida l’ha data probabilmente Italiano nel post-partita. L’errore principale è stato dar fiducia a calciatori che avevano già dato segnali di cedimento fisico nelle precedenti uscite. E allora, forse, in una serata che ha portato con sé solamente segnali negativi la Fiorentina non ha neanche granché di cui preoccuparsi.



SERATACCIA – Non fraintendiamo, la squadra presenta ancora alcune lacune all’interno della propria rosa e alcuni difetti messi in mostra da Biraghi e soci devono far mantenere la soglia dell’attenzione estremamente alta. Ma il fatto di non aver mai visto una Fiorentina così tremendamente brutta, può far pensare che quella vissuta dalla Fiorentina sia stata banalmente e semplicemente una serata storta, una di quelle in cui non ti riesce assolutamente nulla di ciò che in realtà sei abituato a fare. Un semplice incidente di percorso insomma che però, per essere definito tale, dovrà dar seguito ad una Fiorentina ritrovata già nella partita contro l’Atalanta. E la sosta per le nazionali casca proprio a fagiolo allora.