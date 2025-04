Violamania: Fiorentina, più paura di perdere che voglia di vincere. E certe dichiarazioni sono da squadra piccola

Getty Images

Siamo arrivati a un punto della stagione in cui ormai non si possono più bollare come semplici incidenti di percorso. No, la Fiorentina ha ormai un conclamato ed evidente problema contro le squadre della parte destra della classifica.della Fiorentina contro un avversario assolutamente abbordabile, che fa invece da contraltare con lo straordinario rendimento contro le big del campionato.– La sensazione, in un sonnacchioso e umido pomeriggio domenicale, è che la Fiorentina questa partita non l'avrebbe vinta neppure se fosse durata un altro tempo da 45 minuti. Al Franchi ha dominato la paura di perdere, quando la classifica gigliata avrebbe imposto un'infinita fame di vincere. Lo hanno dimostrato i volti dei protagonisti in campo, i cambi (piuttosto conservativi di Citterio/Palladino) eper una piazza importante e con le ambizioni come quella di Firenze.

"Quella di oggi non è un'occasione persa,ed è ancora tutto aperto. Sono partite insidiose, lo sapevamo che sarebbe stata una partita difficile". Sono le parole del vice di Palladino, Stefano Citterio, in sala stampa dopo il pareggio coi ducali. Parole che avrebbero potuto essere più facilmente pronunciate da Christian Chivu, vista la necessità del Parma di trovare gli ultimi punti salvezza. No, la Fiorentina in questa fase della stagionePerché se la Fiorentina vuole davvero ambire a qualcosa di più, dovrà imparare a mordere anche quando il piatto sembra povero, e non solo quando c’è un banchetto da grandi.