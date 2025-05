Violamania: Fiorentina punita dalle sue stesse armi. Scelte curiose di Palladino, il Betis dirà se aveva ragione

Getty Images

C'è chi dice che basti poco (se di poco si tratta) per giocare bene a pallone.Ecco, la Fiorentina questo concetto lo ha fatto decisamente suo e si è perso il conto delle gare che ha risolto grazie ai suoi due fenomeni Moise Kean e David De Gea, che, come due novelli Holly e Benji, hanno fatto le fortune della Viola di quest'anno. E c'è forse qualcosa di ironicoieri sera all'Olimpico. Gol di Dovbyk in chiusura di primo tempo e una prestazione (l'ennesima) mostruosa di Mile Svilar. Con la Fiorentina che è rimasta con un pugno di mosche, anche se dopo una prova gagliarda che la proietta con un certo ottimismo verso la sfida col Betis di giovedì.

– Che la testa fosse già al match con gli spagnoli lo si era intuito non appena sono state diramate le formazioni ufficiali. Fuori Fagioli e Gudmundsson, dentro contemporaneamente Ndour, Richardson e Zaniolo, tre che in condizioni normali (Palladino non ce ne vorrà) non avrebbero quasi certamente giocato da titolari uno scontro diretto dell'importanza di quello dell'Olimpico., come a voler fare un rilancio, importantissimo, sulla partita di giovedì prossimo.Ed è proprio questo il punto, perché la sconfitta con la Roma complica, non poco, i piani europei viola per quanto concerne il campionato. Giovedì la Fiorentina chiamerà a raccolta tutti i suoi tifosi per provare a ribaltare il gol di svantaggio sofferto al Villamarín. E dopo il match sarà chiaro