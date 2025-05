Violamania: fischi per Palladino, applausi per Italiano. Ma la Fiesole è chiara: sono tutti colpevoli

Getty Images

La fotografia della serata andata in scena al Franchi è tutta qui.(anche coraggiosamente perché non c'era certezza di come avrebbe reagito la curva) Vincenzo Italiano dalla Fiesole al termine della partita di ieri sera. Perché non può un'esultanza, da alcuni considerata eccessiva nel match dell'andata, cancellare tre anni splendidi in cui la Fiorentina è risorta dalle ceneri e tornata a calcare brillantemente i palcoscenici europei con continuità. Applausi che fanno da contraltare ai fischi che si è invece beccato Raffaele Palladino non appena lo speaker ha annunciato il suo nome.

- Dopo una stagione intera di appoggio incondizionato alla squadra la Fiesoleper l'intera durata ed oltre della partita. Cori contro la squadra ("Bisogna correre per vincere"), contro la proprietà ("Bisogna spendere per vincere") e, appunto, l'allenatore ("Palladino salta la panchina").. Segno di una rabbia per nulla nascosta che dovrà, per forza, dar seguito ad una spiegazione da parte del club di quanto successo nel corso di quest'anno.

Perché, ed è quasi paradossale, nonostante la Fiorentina sia ad un passo dal registrare il record di punti della gestione Commisso, quella di quest'anno resta una stagione piuttosto deludente, indipendentemente da come finirà il campionato con la Conference massimo obiettivo possibile. E per un'annata che si sta per chiudere in maniera piuttosto anonima resta la forte contestazione del tifo viola che non ha fatto sconti a nessuno: