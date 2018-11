. Quarta rimonta consecutiva patita, altrettanti pareggi in serie; Simeone non segna da cinquantuno giorni, dopo la sosta saranno quasi settanta; la Fiorentina non vince da fine settembre, regalo al VAR contro l'Atalanta; Pjaca ha lasciato il segno in una sola occasione, quando ha segnato con la SPAL.: Pioli lo vede in crescita, io no. Sulla fascia è perso, magari un accentramento potrebbe dargli una nuova linfa. Totalmente assente, graffia solamente quando il Frosinone gli lascia spazio in un'occasione.: lotta ma nella sterilità finalizzativa ormai ci sguazza. Per non parlare di unche è stato sovrastato per novanta minuti da Chibsah.Un pareggio a Frosinone, con un eurogol di Pinamonti - già castigatore della Primavera nella finale Scudetto - è un autogol in chiave europea.. Non basta. Ventuno tiri, uno solo infilato alle spalle di Sportiello, un ruolino non consono per gli obiettivi prefissati.Ci sarebbe tanto da dire.: sicuramente, il tecnico ha la colpa di non aver dato un'idea tattica consolidata e un gioco efficiente, anche se è da sottolineare come gli innesti che avrebbero dovuto fare la differenza stanno fallendo per i più disparati motivi.. Iniziamo a preoccuparci?