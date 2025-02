Violamania: fotocopia della gara con la Lazio. Pradè dice mercato chiuso al 99%, ma forse è un azzardo

Mezz'ora di buon livello, forse anche ottimo. Due reti di pregevole fattura, poi il baricentro che si abbassa. Tanto, forse troppo. Gli avversari segnano e la parte finale della sfida diventa una guerra di nervi e di sofferenza in cui, per fortuna, alla fine la Fiorentina porta la vittoria e tre punti importantissimi a casa. Le gare contro Lazio e Genoa sono praticamente statePositivo aver ridato un bello scossone alla classifica dopo un mese e mezzo difficilissimo. Ma se con i biancocelesti contava davvero solo il risultato, contro il Grifone era forse lecito aspettarsi qualcosina in più almeno sotto il punto di vista della prestazione.

Temi e questioni che dovrà affrontare Raffaele Palladino nelle mura del Viola Park. Intanto la Fiorentina si gode le sue due certezze, perché, come diceva qualcuno,E la vittoria sul Genoa porta di nuovo le firme di David De Gea e Moise Kean, autori fino ad oggi di una prima metà di stagione fenomenale. Così come ottima, fino ad oggi, è la classifica della Fiorentina, nel frattempo la società ha fatto sapere che le cose, in chiave mercato, potrebbero già essere state fatte.", ha dichiarato Daniele Pradè dopo la sfida contro i liguri. I numeri ella rosa viola danno ragione al ds, ma dopo l'addio di Kouamé la sensazione è che qualcosa manchi. Perché la Fiorentina, oggi, ha disposizione un solo centravanti di ruolo: Moise Kean. La speranza è che possa continuare su questi livelli per tutta la seconda parte di stagione, ma se i viola dovessero restare così,C'è tempo fino a mezzanotte, ma non sarebbe male se quella percentuale di 1 si alzasse almeno un po'