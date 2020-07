La serata orribile della Fiorentina, che esce con le ossa rotte dalla partita contro il Sassuolo, con gran parte delle proprie convinzioni sgretolate contro il Sassuolo, ha aperto la crisi in casa viola, che dovrà lottare fino alla fine per non rimanere immischiata nella lotta per la salvezza.Il talento di Castrovilli non è in discussione, anzi è stato lui il trascinatore della Fiorentina in più partite, diventando un punto fermo della squadra del futuro, oltre che del calcio italiano, ed è proprio per questo che vedergli sbagliare una partita suscita questo stupore. Il classe ’97 non era in serata, ha concesso un rigore e sostanzialmente regalato il terzo gol che ha chiuso i conti., il francese non perde colpi, anzi guida da solo la squadra, ma non può essere l’unico a prendersi le responsabilità nella Fiorentina, e probabilmente Iachini avrebbe dovuto valutare meglio la formazione da schierare, visto che il tridente leggero con Ghezzal e Chiesa non ha costruito quasi nulla. I viola hanno ancora 9 partite da giocare e 6 punti sopra le zone rosse della classifica: servirà il miglior lavoro possibile per vivere con serenità la fine della stagione, utilizzando testa e cuore per uscire da questo momento orribile.