Finalmente la telenovela si è conclusa.. E, nel momento in cui sembrava perso, la sagacia di Corvino - aiutato dalla volontà del giocatore e dai rapporti con l'agente Naletilic - ha fatto la differenza, facendo prevalere le proprie condizioni in sede di trattativa con la Juventus.. Il più giovane della Serie A, con Chiesa e Simeone nell'anno in cui dovranno esplodere definitivamente, facendo quel salto di qualità che li eleverebbe a calciatori completi.. La paura che, in sede di trattativa con la Juventus per il croato, si sia parlato anche di lui è presente. Ma ora conta solamente godersi un attacco sbarazzino che guiderà le ambizioni viola,. Quella che quest'anno è svanita per un pelo sul campo e che ha ancor più illuso in Tribunale.Il compromesso - attraverso il controriscatto in favore dei bianconeri - era l'unica modalità per acquistare Pjaca.. Pioli vuol fare gli straordinari per averlo a disposizione fin da subito contro la Sampdoria. Difficile, al momento, dato che è rientrato solamente ieri - nel giorno del suo sbarco a Firenze - dalle vacanze. Meglio preservarlo da prestazioni non all'altezza e tenerlo pronto per l'esordio al 'Franchi'. Il tempo per ammirarlo non mancherà.