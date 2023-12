La speranza è che la testa dei giocatori fosse già bella che proiettata allo scontro diretto di domenica contro la Roma in campionato. Si tratta della migliore delle ipotesi, sebbene molto grave, perché altrimenti Italiano e la sua Fiorentina hanno un bel problema. Senza tanti giri di parole, ieri una squadra di Serie B ha messo sotto la Fiorentina nel suo stadio e, solamente per una grande prestazione di Christensen, il risultato non ha assunto i contorni della goleada in favore del Parma solo nei primi 45 minuti. Dove non ci arriva la qualità però ci arriva il carattere, e i viola hanno fatto leva sull’orgoglio per raddrizzare una partita che sembrava persa ormai definitivamente. Il carattere appunto, forse unica nota positiva in una serata tremendamente povera sul piano tecnico, al netto di un Parma straordinario nella fame e nella caratura di un paio di singoli. E qui torniamo a Roma, anzi, alla Roma.



DELUSIONE – “Hanno perso un po’ la voce, se qualcuno mi dice che vuole giocare di più… lo farà solo se gli altri sono morti”. Bordate di José Mourinho per i propri giocatori arrivate nel post gara della sfida col Servette. Vincenzo Italiano, uno che si mette sempre a difesa del gruppo, mai e poi mai arriverebbe a parlare così, ma l’impressione è che anche alla Fiorentina alcuni giocatori siano un paio di gradini sotto rispetto ai fedelissimi del tecnico. Spiace per il ragazzo, ma la prova di Mina è stata terrificante. E di risposte non ne sono arrivate neppure dai vari Mandragora e Brekalo in una partita che per loro rappresentava una grande occasione. Magari non si arriverà al punto che i titolari debbano essere morti, ma da oggi forse Italiano ci penserà una volta in più prima di schierare taluni giocatori…