Il giorno delle streghe è arrivato e, sui social, i calciatori hanno già iniziato a celebrarlo.. Specialmente dalla sconfitta contro la Lazio, dove il risultato ha condannato la formazione di Pioli, ma anche in alcune vittorie precedenti si erano palesati tutti i limiti che attanagliano la compagine gigliata.In primis,. La sterilità del reparto offensivo è lampante: Simeone non segna dal 19 settembre contro la Sampdoria, da Pjaca ci si aspettano giocate che, salvo nella sfida con la SPAL, non si sono viste. L'intesa manca, così come la freddezza in fase di realizzazione.: dopo un avvio spumeggiante, proprio come lo voleva il tecnico, i viola si sono arenati dietro a una forma preoccupante in zona gol, senza riuscire a contenere gli avversari nelle volte in cui erano passati in vantaggio., per esempio, che fine ha fatto? Il brasiliano che era venuto a Firenze per il rilancio, tra gli artefici dell'inizio sprint, è scomparso dietro a prestazioni anonime ricordate dal tabellino esclusivamente a causa dei cartellini gialli.ha dato segnali di ripresa a Torino, nonostante l'autogol, e i fasti estivi potrebbero lentamente ritornare in auge., poi, ultimamente concede un po' troppo, sebbene rimanga un reparto che, in alcune gare, ha sfiorato la perfezione.