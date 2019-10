Fiorentina-Lazio era una occasione ghiotta, da non sprecare per la squadra viola, e come succede quasi sempre in questi casi, è stata sprecata. I biancocelesti arrivavano dalla sconfitta di Glasgow, mentre la squadra di Montella aveva avuto il tempo necessario a recuperare dopo il pareggio a reti bianche di Brescia, ma le energie sono paradossalmente mancate prima alla Fiorentina, che ha ceduto il passo ad una squadra molto più rodata. Le qualità dei viola ci sono, e si sono viste anche in questa gara, ma l’incisività e la maturità tipiche delle grandi squadre sono ancora lontane.



CAMBI - Sicuramente la sfortuna si è messa contro Ribery e compagni, ma anche le sostituzioni di Vincenzo Montella non hanno inciso, a differenza di quelle di Inzaghi, che hanno decisamente cambiato la gara. Caceres e Lirola lasciano la gara per infortunio, mentre Ribery è stato sostituito per farlo rifiatare in vista dei tanti impegni ravvicinati, ma i giocatori che si sono avvicendati al loro posto non sono riusciti ad aiutare la squadra viola. Anche l’atteggiamento che il tecnico campano aveva pensato per la sua squadra si è rivelato deludente, troppo attendista e rinunciatario.



RIBERY - Per la prima volta, siamo costretti a parlare di Franck Ribery anche in chiave negativa. Il fenomeno francese, che ha servito un bellissimo assist anche nella gara di ieri, si è reso protagonista di un gesto di rabbia e di stizza senza precedenti, scagliandosi contro il guardalinee a fine gara, spintonandolo più volte. Il numero 7 era già molto nervoso dopo la sostituzione, e il gol concesso alla Lazio dopo il lampante fallo di Lukaku su Sottil è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Adesso Ribery rischia una maxi squalifica, almeno di 3 giornate, che sarebbe una mazzata per la Fiorentina, costretta a reinventarsi dopo 7 giornate.