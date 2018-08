. Il nuovo format del mercato ha sancito i suoi verdetti, adesso le analisi prima del fischio d'inizio., a meno di prevedibili plusvalenze.ha il futuro dalla sua parte e il suo acquisto dal Tolosa ha ricoperto un'importante fetta del budget a disposizione degli addetti ai lavori. Anzi, viste le sue capacità, i quasi otto milioni sono un prezzo in linea con le dinamiche che vigevano almeno cinque anni fa. Salutato Marco Sportiello, Corvino e Freitas hanno sondato vari profili, tenendo nascosto quello concretizzato. Lafont, adesso, blinderà la porta viola dopo un pre-campionato in cui è stato sicuramente il migliore nelle amichevoli.Parlare della difesa non è facile, specialmente da quel fatidico giorno di marzo.. Un compromesso, quello di Pioli, che non soddisfa pienamente i tifosi: il serbo è un centrale e lo spostamento potrebbe limitarne le capacità. Sicuramente, le riserve sono più affidabili., quella che non riusciva a essere Maximiliano Olivera. E a destra c'è una rinnovata abbondanza.La questione legata al centrocampo è quella maggiormente spinosa.. La Fiorentina ha optato per caratteristiche diverse a quelle del croato davanti alla difesa: vuoi per necessità, vuoi perché i calciatori come Badelj costano e sono fuori dai parametri gigliati.- ma anche lo stesso nuovo calciatore della Lazio, al suo arrivo ai tempi di Vincenzo Montella, ne usufruì - e Edimilson è tutto da valutare, specialmente per l'infortunio che lo ha escluso dai giochi per larga parte della scorsa stagione. Se Jordan Veretout e Marco Benassi sono gli stessi dell'anno passato - auspicandosi una maggiore continuità da parte dell'italiano - la scommessa Gerson sarà l'ago della bilancia per il salto di qualità, lottandosi il posto con Bryan Dabo.Il salto di qualità, invece, è arrivato in attacco. Numero 10 sulle spalle , con l'obiettivo di consacrarsi in un tridente da sogno con Federico Chiesa e Giovanni Simeone, per i quali i viola hanno respinto oltre ottanta milioni di euro. Giù i pensieri su quel controriscatto bianconero., pronto anche lui al rilancio dopo l'ultima annata offuscata tra Everton e Olympiakos.. Corvino è riuscito a piazzare Riccardo Saponara: comunque andrà, due milioni sono ripresi. Il riscatto a nove sarà trattabile, com’è logico che sia: potenzialmente una plusvalenza, grazie all’ammortamento. Una cessione dovuta, una delusione inaspettata alla partenza., dove i titolari sono arrivati in prestito e le riserve a titolo definitivo, dove ci si è ridotti all'ultimo a sfoltire la rosa e il compito, ancora, non è totalmente riuscito. Ma la squadra, nel suo complesso, è migliorata, nell'undici di partenza e nelle rispettive alternative. Parola al campo, la meta finale deve essere il ritorno in Europa.