Violamania: il campionato per scacciare le pressioni ad Atene. E ora un brutto venerdì 17 per De Laurentiis

Sembra incredibile ed era impensabile fino a qualche settimana fa ma la Fiorentina è ancora lì. Già, nonostante un andamento a dir poco altalenante in campionato in questo 2024,ad un paio di curve dal traguardo. E la viola vista ieri col Monza fa ben sperare in vista delle ultime importantissime partite. In generale, al netto di un Nico Gonzalez che sta ritrovando lo smalto giusto e di un Arthur che sta tornando su buoni livelli, la Fiorentina sembra scendere in campo con una consapevolezza ed uno spirito diversi rispetto anche ad una manciata di settimane fa. E col Monza (che non ha più nulla da chiedere al campionato ma resta una squadra temibile) l’impressione che si è avuta è cheE così è stato.

Una vittoria fondamentale principalmente per un motivo. La vittoria proietta la Fiorentina a quota 53 punti in classifica, ben due in più rispetto al Napoli, rispettivamente sei e sette in meno rispetto a Lazio e Roma, il tutto con una partita in meno (la sfida da recuperare con l’Atalanta). Tradotto, i viola potrebbero addirittura ancora virtualmente raggiungere l’Europa League attraverso il campionato. Presentarsi ad Atene alla finale di Conference con una qualificazione europea già in tasca (che sia Europa o la stessa Conference)e le permetterebbe di giocare la super sfida contro l’Olympiacos con la testa libera.

maggio la Fiorentina avrà sulla racchetta il suo primo set point. Perché in caso di vittoria contro il Napoli al Franchi i viola avrebbero la certezza matematica della qualificazione continentale. Insomma, per venerdì serve travestirsi da iettatori e far rimpiangere al superstizioso De Laurentiisin un giorno sulla carta funesto, ma che per la Fiorentina potrebbe diventare magico.