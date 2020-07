La Fiorentina ha, a sorpresa, vinto e convinto in una trasferta delicata come quella di Lecce, dove tante squadre hanno faticato. Tre gol in un tempo, con anche un rigore sbagliato, e una partita che è sempre stata nelle mani della squadra di Iachini, che ha messo in mostra tutte le sue qualità.Rocco Commisso ha mandato la sua solita lettera di congratulazioni dopo la vittoria,personali, anche se la verità è che c’è poco di cui essere felici dopo una stagione grigia. La Fiorentina si è trovata nuovamente a lottare per la salvezza, e se la scorsa stagione è arrivata solo all'ultima giornata, questa volta c’è stato leggero anticipo.Proprio per questo, il compito più difficile adesso lo avrannoLa costruzione della squadra del futuro è iniziata a gennaio, ma sono ancora tanti i tasselli mancanti o le pedine che servono ai viola per fare il definitivo salto di qualità, oltre alle tante questioni spinose da risolvere.