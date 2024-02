Violamania: il peggior avversario sul cornicione del grattacielo. Fiorentina, supererai i tuoi limiti?

Filippo Caroli

Quella dell’essere in equilibrio con una gamba sola su un cornicione in cima ad un grattacielo è probabilmente la metafora più calzante per descrivere il delicatissimo momento della Fiorentina. Sono infatti giorni piuttosto tesi all’interno dell’ambiente viola, complice ovviamente un 2024 estremamente povero di risultati e, in generale, una piuttosto diffusa insoddisfazione per quanto visto in sede di mercato nel corso del mese di gennaio. Non il miglior clima in cui lavorare per Vincenzo Italiano, chiamato all’ennesima impresa della sua avventura in viola nel cercare di isolare il gruppo e allontanare le negatività in un periodo in cui alla squadra non sembra riuscire nulla di quanto visto nei primi mesi stagionali. Il problema principale è che, in cima al suddetto cornicione, la Fiorentina si troverà davanti domani sera il peggior avversario possibile.



UN MASSACRO – Nel periodo della gestione Italiano, infatti, la Fiorentina non ha trovato con nessuno le stesse difficoltà trovate contro la Lazio. I precedenti coi biancocelesti assomigliano ad un vero e proprio massacro per i gigliati che non trovano la vittoria contro i capitolini da maggio 2021, quando la Fiorentina si impose per 2 a 0 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic. Da allora sono arrivati quattro sconfitte ed un pareggio, con la miseria di un solo gol segnato e ben dieci subiti. Numeri impietosi frutto di una sofferenza tremenda nei confronti della grande forza in verticale della Lazio e di qualche disattenzione difensiva di troppo. La sfida più difficile, ma quando non vinci contro Empoli, Lecce, Udinese e Sassuolo sei obbligato a superare i tuoi limiti e far risultato anche contro la tua bestia nera. Per evitare di precipitare dal grattacielo.