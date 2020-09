Come raccolto da Calciomercato.com, infatti,, visto l’alleggerimento della pandemia da Covid-19, e la possibilità di volare dagli Usa fino in Italia. L’assenza di Commisso è stata molto pesante per la Fiorentina, che vede nel presidente una figura di riferimento totale, un padre per i giocatori e l’ultima parola in ogni decisione, e il suo ritorno non può che sbloccare moltissime situazioni.Sicuramente, dal ritorno di Commisso, anche il mercato potrà regalare qualche sorpresa inaspettata. Il patron viola vuole sempre avere l’ultima parola nelle decisioni importanti, e sarà probabilmente lui a decretare il giocatore giusto sul quale investire il famoso tesoretto che la Fiorentina sta conservando per questa sessione.L’altra questione che è sempre stata a cuore a Rocco Commisso è quella delle infrastrutture, vero e proprio pallino del presidente della Fiorentina. Se il centro sportivo che verrà realizzato a Bagno a Ripoli, pur con qualche rallentamento nelle ultime settimane, è il fiore all’occhiello della sua gestione fin qui, lo stadio è il tasto più dolente. Con il decreto “salva stadi” di Renzi, però, le cose potrebbero cambiare, e anche l’Artemio Franchi potrebbe trovare vita nuova, cosa che Commisso spera dal primo giorno.