La Fiorentina ha comunicato da poche ore la scelta del nuovo allenatore, che è ricaduta su Beppe Iachini. La decisione non è stata semplice, e ha visto tanti profili interessati nella corsa alla panchina viola, con la possibilità fino all’ultimo di vedere un profilo internazionale di livello, Blanc su tutti che fino a questa mattina è stato in corsa. Alla fine è stato Iachini a spuntarla, riuscendo a coronare quello che era un sogno per il tecnico di Ascoli, che da calciatore è stato un idolo della Curva Fiesole, e vuole dare tutto per la viola.







GRINTA- Iachini è stato scelto per vari motivi, sicuramente uno dei suoi punti forti è quello di avere grinta e voglia di mettersi in gioco, con il desiderio di dare un’anima alla squadra, missione in cui Montella ha miseramente fallito. Commisso ha visto in lui un profilo adatto per il momento di difficoltà che sta vivendo la Fiorentina, capace di fare scudo delle difficoltà e traghettare, il termine è quantomai corretto, la squadra ad una tranquilla salvezza, in vista della futura rivoluzione estiva.



CONTRATTO- Il tecnico ha firmato un contratto di 18 mesi, anche se è quantomai difficile pensare di vedere Iachini per più di sei mesi sulla panchina viola. Il tecnico ha nel suo contratto una clausola per la buonuscita, nel caso la viola volesse terminare il rapporto in estate, con un premio ed un ringraziamento per il lavoro svolto. Dopo il fallimento di Empoli, inizia un periodo senza mezzi termini per Iachini, che nell’esperienza che più gli sta a cuore, dovrà dare tutto per portare la Fiorentina fuori dai guai, evitandole il baratro e ridando nuovo lustro e appeal alla sua guida tecnica.