Violamania: Inzaghi si sbaglia. L'errore sul primo gol dell'Inter è molto più grave del rigore

C'è una credenza abbastanza comune (spesso anche supportata dai fatti) che i sequel dei grandi film non abbiano lo stesso fascino e la stessa bellezza dei loro predecessori nonostante le atmosfere e i personaggi siano gli stessi. Si può dire che la Fiorentina di ieri sera sia stata colpita dalla "maledizione del sequel" e dopo lo straordinario successo al botteghino di Fiorentina-Inter di quattro giorni fa, non è riuscita a ripetersi in Inter-Fiorentina, nonostante un copione simile, per non dire identico.Due centrali, quattro terzini e un canovaccio chiaro fin da subito. Attendere l'Inter nella propria metà campo è ripartire con le stesse ripartenze micidiali che hanno messo in croce la beneamata nel match del Franchi. Inutile dire che i nerazzurri sono apparsi fin da subito una squadra ben diversa rispetto a quella vista in terra Toscana quando, forse, si sono presentati con un filo di spocchia tipica di chi è convinto di avere già la vittoria in tasca. Stavolta l'Inter ha giocato una partita più attenta, complice anche l'atteggiamento piuttosto remissivo dei viola che difficilmente sono riusciti a rendersi pericolosi. Poco male, chiunque a Firenze avrebbe firmato per tre punti in due partite contro l'Inter. Certo, chissà come sarebbe andata la sfida senza quell'autogol di Pongracic nato da un corner assolutamente inesistente.

Come abbiano fatto La Penna e i suoi assistenti a non vedere che quel pallone fosse ampiamente uscito dal campo è un mistero. Ma senza fare inutili dietrologie è giusto prenderla con filosofia come ha fatto Palladino e, semmai, interrogarsi su come sarebbe possibile modificare il protocollo VAR per impedire che errori grossolani non vengano più commessi.- Della svista arbitrale ha parlato anche Simone Inzaghi, che ci ha tenuto a ribadire il fatto che, secondo lui, anche il rigore per la Fiorentina fosse un errore piuttosto grave. Quel che forse sfugge al tecnico nerazzurro è che di rigori ben più lievi di quello fischiato a Darmian ne siano stati assegnati diversi anche nel corso di questo campionato. Sul pallone rispedito a centro area da Bastoni, invece, non c'è alcun tipo di dubbio. E allora un errore (se di entrambi gli episodi possono essere catalogati come tali) è certamente più grave dell'altro.