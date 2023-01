Ieri la Fiorentina di Vincenzo Italiano è riuscita ad assicurarsi il pass per gli ottavi di Coppa Italia al termine di una partita tutt’altro che semplice. Nonostante la Sampdoria fosse arrivata a Firenze senza troppe ambizioni, e soprattutto con la testa alla sfida di campionato di domenica contro l’Empoli, la gara è stata per larghi tratti in bilico con i viola che riescono a trovare il vantaggio grazie ad un guizzo di Barak. L’ex Verona è al quinto gol in stagione, l’unico della rosa gigliata ad aver segnato in tutte le competizoni in cui la squadra di Italiano è impegnata. Senza il gol del ceco la sfida sarebbe, viste anche le poche occasioni create da entrambe le squadre, sarebbe potuta andare ai supplementari portando con se pericolose scorie in vista della trasferta di Roma. Il massimo risultato con il minimo sforzo. Positivo Terzic, che non fa rimpiangere Biraghi e che adesso potrebbe restare ancore a Firenze. Ancora male Jovic, apparso sempre più estraneo al gioco del tecnico di Karlruhe.



NICO GONZALEZ COME VLAHOVIC? – Benchè, vista l’eliminazione del Milan da parte del Torino, si potesse ipotizzare che il passaggio del turno in Coppa potesse far tornare il sorriso ai tifosi viola al novantesimo a far tremare Firenze sono le voci attorno a Nico Gonzalez: adesso l’argentino sembra realmente vicino all’addio. Il comportamento tenuto dal giocatore nei primi mesi di stagione, ritenuto a piu riprese poco professionale, e la sua tenuta fisica altalenante hanno fatto riflettere molto la dirigenza gigliata. In caso di un’offerta congrua al suo valore il giocatore potrebbe lasciare la Fiorentina. Ed in quest’ultima settimana a quanto pare un’offerta è arrivata: il Leicester, alla ricerca di una svolta per salvarsi, ha messo sul piatto per lui 34 milioni di euro passando quindi la palla alla Fiorentina. Commisso ieri ha glissato sulle tante domande su di lui, ma adesso i dubbi aumentano. A soli dodici mesi dalla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus i tifosi della Fiorentina potrebbero vivere un nuovo incubo.