"Per ragioni legali non abbiamo potuto raccontare ciò che è successo con Gattuso., anzi. Lui potrà dire la sua versione e noi risponderemo con la nostra”. Così il presidente Roccoil 1 luglio. Parole che hanno dato il via ad una sorta di botta e risposta a distanza tra la Fiorentina e, che già la sera stessa ha risposto tramite l’ANSA: “, ma se dovessero domandarmelo non avrei alcun problema a toglierla”. E poi, ieri, ha rincarato la dose a La Repubblica: “Alleno da 8 anni e, né lui me lo ha imposto. Neanche una volta. Io rispetto sempre i ruoli: il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti". Non ha tardato la risposta della Fiorentina, stavolta tramite il DG: “Gattuso? Mi fa ridere questa situazione e la Fiorentina ha accolto con il sorriso le sue parole., e anche io l'ho incontrato a Milano. Vorrei anche segnalare che al momento”.Se la logica è una scienza esatta, allora dobbiamo scendere a patti col fatto che. Ma il punto non è questo: chi dice il falso non è il primo e non sarà certo l’ultimo, nel mondo del calcio così come in altri contesti. Di certo, in questo pasticciaccio brutto di Viale Fanti, c’è una cosa, cioè che è stata concordata una clausola di riservatezza, che in teoria dovrebbe impedire di parlare di quanto è successo. Bene, allora per quale motivo non si fa che accusare e controbattere, sottoponendo ambiente e tifosi ad uno stress assolutamente evitabile?: via la clausola, e ognuno dica la propria verità.. Se invece clausola deve essere, lo sia davvero, e il fattaccio venga chiuso a doppia mandata in un dimenticatoio. Gennaro Gattuso e la Fiorentina non hanno più niente da spartire, adesso sulla panchina viola siede, che, dopo il burrascoso addio allo Spezia, con tanto di minacce ricevute, di tutto ha bisogno meno che di altre polemiche.Già, Italiano. La seconda scelta, il sostituto di Gattuso. Interpellato sul profilo del nuovo allenatore, in quel famoso 14 maggio che ha visto lo sfogo in conferenza contro la stampa, Rocco Commisso ha spiegato che sarebbe sicuramente stato un vincente. Undici giorni dopo, ecco Ringhio, che ha infiammato la piazza per poi mettere tutto a soqquadro ad appena tre settimane di distanza dalla firma. L’approdo del tecnico ex Spezia è stato percepito da molti come un passo indietro a livello di ambizioni, ma, a conti fatti e volendo essere ligi ad uno dei significati figurati della parola,. Affermazione forte. In effetti, Rino un trofeo l’ha vinto: la Coppa Italia con il Napoli nel 2020. Ma la storia recente diallenatore ci parla di due qualificazioni alla Champions League fallite con Milan e Napoli e di una Supercoppa Italiana persa contro la Juventus., per essere chiari.invece ha promosso il Trapani dalla Serie C alla Serie B, promosso lo Spezia dalla B alla A, e salvato gli stessi Aquilotti con una rosa che tutti davano per spacciata in partenza.. Allora chi, tra i due, merita di essere chiamato “vincente”? Certo, l’esperienza di uno è superiore a quella dell’altro, e se la Fiorentina ha scelto prima Gattuso un motivo ci sarà stato, ma. E a Firenze, dopo tre anni di depressione, è questo che i tifosi chiedono.