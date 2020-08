Il 15 agosto è stato a lungo uno scoglio importante per il calciomercato, che da quella data in poi ha sempre vissuto giorni in crescendo, scanditi da colpi in entrata ed in uscita. Dopo un periodo di stallo e studio, la Fiorentina deve iniziare ora a muovere le proprie pedine, concapaci di permettere una costante crescita.Il jolly del Bayern Monaco ha dimostrato di poter giocare sia da centrale in una difesa a tre, che da mediano e interno di metà campo, sempre imponendo la sua intelligenza calcistica. Il giocatore piace molto a Daniele Pradè e alla Fiorentina, che hanno giocato la carta Ribery per avvicinare il basco a Firenze, e potrebbero inserire un giocatore capace di guidare i compagni di reparto.Martinez non può essere che l’inizio di un mercato che per forza di cose vedrà la Fiorentina come protagonista, visto che la rosa subirà un mini-rivoluzione e le uscite potrebbero essere pesanti, anche se le valutazioni fatte da Commisso spaventano tutti i possibili acquirenti. In entrata, invece, è l’attaccante l’iniziale obbiettivo,Stanno per arrivare le famose ore calde per la Fiorentina, che sembra aver imboccato la strada corretta.