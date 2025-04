Violamania: Kean e De Gea come Holly e Benji. Se ci sono rimpianti la mentalità è quella giusta

Getty Images

Giratela un po' come volete, ma forse aveva ragione Max Allegri quando diceva cheE allora, se riesci a indovinare portiere e attaccante, sei già a metà del guado. Sotto questo punto di vista è evidente che la Fiorentina ha fatto jackpot. Kean ieri sera è arrivato a quota 22 reti stagionali in viola dopo l'ennesima prestazione monumentale, De Gea (stavolta senza parare rigori) si è trasformato, come all'andata, in un muro quasi invalicabile, rendendosi protagonista con almeno tre interventi clamorosamente decisivi. La Fiorentina ha in casa due autentici fenomeni cheper quanto risultino determinanti di domenica in domenica.

– Non fraintendeteci. Non vogliamo sminuire l'apporto degli altri elementi della squadra, né tantomeno banalizzare il lavoro dell'allenatore a una mera scelta della formazione migliore. Tutt'altro. La Fiorentina vista contro il Milan (dopo Juve e Atalanta) è una squadra con un’identità ben chiara che fa guardare con assoluto ottimismo al futuro. Una squadra diversa perfino da quella delle otto vittorie consecutive, capace sì di mettere in fila risultati importanti, ma anche favorita da diverse contingenze. No,(il secondo gol ne è il manifesto)E se nei 90’ Ranieri e soci hanno dato dimostrazione di solidità, nel post gara si è capito che, forse, c'è stato un cambio di passo anche nella mentalità.

– La via l'ha illuminata Cataldi, ma in generale è un po’ tutta la piazza a essere rammaricata per un pareggio in un Meazza gremito (!), roba per cui chiunque a Firenze avrebbe firmato fino a qualche mese fa. E oggi, invece,: quello di aver lasciato qualcosa per strada… proprio perché la Fiorentina a Milano dopo essere andata in vantaggio per 2 a 0 la poteva anche vincere. E allora i viola avranno perso anche due punti, ma hanno fatto il pieno di consapevolezza. E adesso il calendario appare anche in discesa: Firenze sogna.