, cercando di concentrarsi solo sugli aspetti positivi. Perché la squadra di Iachini ha fatto tutto fuorché una brutta partita, mettendo in seria difficoltà l’Inter, sfruttando le ripartenze e lasciando pochi spazi ai neroazzurri, almeno fino agli ultimi minuti di blackout. Sicuramente non è stata una Fiorentina arrendevole o brutta, anzi, grazie ai suoi giocatori di maggior talento ha mostrato a tutta la Serie A di poter diventare una scheggia impazzita del campionato.Il grande problema della Fiorentina, che già si era visto durante la sfida con il Torino, è la difficoltà degli attaccanti viola nell’essere lucidi sotto porta. Certamente risulta difficile credere ad una frase del genere dopo tre gol segnati a San Siro, ma i due momenti chiave della partita sono due errori degli attaccanti viola.Questi due errori pesano come macigni sulle spalle degli attaccanti viola, e hanno decisamente condizionato l’andamento della gara.La Fiorentina, che fin qui sul mercato si è mossa poco, riuscendo a vestire di viola solo Bonaventura e Borja Valero, ha l’obbligo di muoversi prima della fine della sessione, per consentire a Iachini di lavorare nel miglior modo possibile. A questa squadra serve un attaccante di peso, che riempia l’area di rigore e sia in grado di togliere le castagne dal fuoco nei momenti difficili della gara. La crescita di tre attaccanti giovanissimi come Kouame, Cutrone e Vlahovic è sicuramente importante, ma la Fiorentina adesso ha bisogno di altro, per non dover vivere un’altra stagione di rimpianti a causa dell’assenza di un centravanti, come successo lo scorso anno.