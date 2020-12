La Fiorentina, dopo il convincente pareggio contro il Sassuolo, mostra nuovamente tutte le sue debolezze contro il Verona, pur facendo vedere di essere una squadra che sta cercando di ritrovarsi e non ha intenzione di mollare senza lottare.L’ultimo successo in campionato risale al 25 ottobre, 3-2 contro l’Udinese, quasi due mesi fa, e con la sfida dello Juventus Stadium alle porte il rischio che rimanga l’ultimo successo dell’anno è alto.. Prandelli sta facendo lentamente risalire la china alla squadra, che aveva molte difficoltà dal punto di vista psicologico, ma la strada è ancora lunga e ricca di insidie., che dovranno essere confermati con il passare del tempo.Con il passare del tempo, la sosta natalizia che si avvicina e il mercato invernale alle porte, la dirigenza viola dovrà studiare bene le mosse da effettuare, con l’obbligo di non poter sbagliare niente per non complicare ancora di più la situazione. LIn questo momento, però, sembra che anche altri giocatori stiano rendendo decisamente peggio del previsto,, e un giocatore capace di cambiare passo servirebbe come il pane a questa Fiorentina.