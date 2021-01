La stagione della Fiorentina è stata, fin qui, sicuramente complicata, ma nella giornata di ieri è stato toccato il fondo. La sconfitta del San Paolo per 6-0 è una batosta tremenda, di quelle che può distruggere il morale di una squadra e tutto il lavoro fatto nelle ultime settimane da Prandelli.Nonostante l’eccellente lavoro fatto fin qui con il gruppo, parte delle colpe della disfatta napoletana sono da attribuire anche a Prandelli. Il cambio di modulo e la voglia di essere spregiudicati, in una partita così delicata e contro un avversario così forte in contropiede è parsa una scelta azzardata, che sicuramente non ha pagato. Il compiuto più duro, adesso, ce l’ha proprio il tecnico di Orzinuovi, che dovrà nuovamente provare a rimettere insieme i cocci di una Fiorentina distrutta dalla squadra di GattusoChe la Fiorentina abbia bisogno di un aiuto dal mercato lo ripetiamo da diverse settimane, anche se l’attenzione della dirigenza viola fin qui si è concentrata sulle cessioni. Dopo ben quattro partenze (Cutrone, Saponara, Lirola e Duncan) e zero arrivi, almeno due innesti di qualità sono fondamentali per risollevare le sorti della Fiorentina in vista del girone di ritorno. Le esplicite necessità, ad onor del vero, sono tre: un attaccante capace di fare reparto e gol pesanti, un regista di grande qualità da affiancare ad Amrabat e un esterno di fascia capace di fare entrambe le fasi.