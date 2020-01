La Fiorentina è tornata alla vittoria contro la Spal, e questa è la principale notizia del weekend a tinte viola, visto che i tre punti mancavano dal 30 ottobre, dalla vittoriosa trasferta di Sassuolo. Dalla rimonta contro i neroverdi, i viola hanno collezionato un filotto drammatico, che ha portato all’esonero di Montella e all’arrivo di Iachini, che sta provando a rivoluzionare la squadra, puntando forte sul lavoro e sul senso di rivalsa che questa squadra deve mettere in campo. Dopo due partite la Fiorentina ha raccolto 4 punti contro Bologna e Spal, potendo recriminare per aver regalato all’ultimo secondo il pareggio ai felsinei, anche se c’è tanto da lavorare ancora.



GIOCO - Contro la Spal la Fiorentina ha portato a casa i tre punti grazie ad una zuccata di capitan Pezzella, che poi ha subito dedicato il gol a Davide Astori, a pochi giorni dal compleanno del numero 13, senza però riuscire a creare gioco ed imporsi all’interno della partita. Come detto anche da Iachini in conferenza, la paura di un nuovo risultato negativo era forte, ma la squadra vista in campo contro i ferraresi è una versione brutta e intimorita, che non forza mai la giocata per paura di perdere il pallone, che difende con 5 uomini e tenta l’affondo in contropiede. Probabilmente il successo toglierà un peso dalle spalle di tutti i giocatori, che possono prepararsi ai prossimi impegni con la testa sgombra, consci di avere un tour de force notevole, visti i prossimi avversari che saranno Atalanta, Napoli, Genoa e Juventus.



MERCATO - Dal mercato servirà ancora uno sforzo per rinforzare la rosa, visto che i limiti di questa Fiorentina sono tanti e stanno affiorando sempre di più. Gli uomini mercato stanno cercando di sfoltire la rosa, cedendo fin qui Cristoforo, Dabo e Rasmussen, ma dovranno concentrarsi su almeno due arrivi di spessore. Cutrone ha puntellato l’attacco: l'ex Milan potrà decisamente aiutare il reparto offensivo, fin qui in netta crisi, e dovrà essere fatto lo stesso con difesa e centrocampo. La mediana vista contro la Spal ha decisamente bisogno di aiuto, con Pulgar in confusione e Benassi sempre troppo estraneo al gioco, con Duncan che piace molto e servirebbe moltissimo a questa Fiorentina.