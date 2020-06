La Fiorentina, mentre prepara le dodici rimanenti gare di campionato, sta già guardando al futuro. Perché se nella porzione di campionato che rimane, l’obbiettivo è di fare bella figura, tenere lontane le zone calde della classifica e poco più. E' nella stagione 2020-2021, infatti, che nei piani di Commisso e Pradè parte la caccia all’Europa. La società vuole rinforzare la squadra per renderla competitiva, completando il lavoro iniziato a gennaio, e saranno tante le questioni che dovranno essere risolte, partendo dall’allenatore fino ad arrivare alle cessioni più pesanti.Nell'ultimo anno Chiesa ha vissuto situazioni molto complicate: dall'inizio di stagione e il rapporto non idillico con Montella ai malumori per la mancata cessione e la voglia di riscatto sotto la gestione Iachini. Con dodici giornate ancora da giocare dovrà cercare la sua personale rivincita, trascinando la Fiorentina ad un finale di stagione tranquillo, aspettando poi il tanto atteso momento dei bilanci.Il punto focale su cui la Fiorentina dovrà concentrarsi, però, è cercare di evitare di replicare la telenovela estiva vista lo scorso anno, rendendo più semplice la separazione dal gioiellino di casa, e più rapida la costruzione della nuova squadra. Cedere Chiesa, per la Fiorentina di oggi, non è più un problema come lo sarebbe stato la scorsa estate, ma perdere nuovamente dei mesi a capire l’umore del ragazzo sarebbe devastante per il futuro. Ciò che maggiormente servirà, dunque, saranno chiarezza e rapidità.