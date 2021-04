. I viola hanno giocato una partita operaia, di sostanza, creando tante occasioni nella prima frazione, arrivando quasi a meritare più del punto raccolto, come sottolineato dallo stesso Iachini. Il sostegno dei tifosi in settimana si deve essere fatto sentire, e la Fiorentina ha disputato, che nelle prossime cinque partite è chiamata a non sbagliare mai.Partite come quella di ieri danno sicuramente morale alla squadra, una spinta in più per concludere al meglio questa stagione drammatica, sperando di poter. La Juventus può essere stata un crocevia importante della stagione viola, che da qui può gettarsi nella mischia con rinnovate importanti certezze. Come fu per il girone d’andata, la gara contro la Juventus regala stimoli, e anche soddisfazioni alla Fiorentina.di una lunga lista. Il ragazzo ha personalità, carattere, ma soprattutto una qualità incredibile con ampi margini di crescita visto che ha solo 21 anni.Lo abbiamo scritto più volte, lo ribadiamo: