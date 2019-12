La Fiorentina è nel momento più buio della stagione, dopo il periodo d’oro a cavallo tra settembre ed ottobre, un solo punto nelle ultime 5 gare di campionato, in casa contro il Parma. Da quel momento quattro sconfitte consecutive, contro avversari più che abbordabili, che hanno aperto ufficialmente la crisi. Commisso sta vivendo un momento di grandi dubbi, la sua Fiorentina doveva essere una squadra brillante e vincente, ma non è niente di tutto ciò, ed uno dei primi colpevoli è sicuramente Montella.



MONTELLA- Dall’Areoplanino, dopo essere stato confermato in estate nonostante un finale di stagione raccapricciante, con la salvezza arrivata all’ultima giornata, ci si aspettava un lavoro minuzioso nella crescita dei giovani e nella creazione di un’anima di squadra solida, obbiettivi ampiamente falliti. La rosa della Fiorentina non è sicuramente di primo livello, ma quello che maggiormente sconforta è la totale assenza di reazione nei momenti di difficoltà e le idee di gioco che latitano. Si salvano solo i grandi senatori, che riescono a dare vita al gruppo, ma anche per Franck Ribery non è stato un avvio di stagione facile, viste le tre giornate di squalifica e l’infortunio subito contro il Lecce, anche se contro l’Inter potrebbe essere regolarmente in campo.



GATTUSO- In tutto questo, la Fiorentina potrebbe aumentare i rimpianti, visto che il primo nome che sarebbe potuto subentrare a Montella era quello di Gennaro Gattuso, che si è accasato a Napoli. Il tergiversare della dirigenza viola ha fatto scappare dalle mani un tecnico che già aveva dato il suo assenso al progetto gigliato, con Montella che ha quasi esaurito la fiducia e affronterà due delle squadre più in forma di questo campionato, ovvero Inter e Roma. Se i risultati non saranno positivi, e se non ci sarà una forte inversione di tendenza sarà difficile che lo siano, la Fiorentina sarà costretta a ripiegare su un allenatore che corrisponde alla seconda o alla terza scelta, vivendo l’ennesima annata tribolata, quando la soluzione, forse, era a portata di mano.