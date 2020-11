La Fiorentina esce da San Siro nuovamente con le ossa rotte, dopo l’ennesima prestazione priva di cuore e grinta, e naturalmente con l’ennesima sconfitta. I viola non vincono e non segnano in campionato da quattro partite, con la vittoria di coppa arrivata ai supplementari contro l’Udinese come unico appiglio, confermando di essere in un momento drammatico, sia sportivo che mentale. Per capire che il Milan fosse una squadra superiore rispetto alla Fiorentina bastava leggere la classifica,Il tecnico, arrivato da due settimane, è il meno colpevole di questa situazione, anzi grazie alla sua mano si sono visti timidissimi sprazzi di gioco anche durante la gara di San Siro, come il palo colpito da Vlahovic. Il problema è forse nemmeno il tecnico di Orzinuovi, quando ha scelto la viola, si aspettava di trovare una squadra in caduta libera, che si intimorisce davanti alle prime avversità e che è mentalmente assente.La Fiorentina sta giocando con il fuoco, ad un passo dall’ essere risucchiata nella lotta per non retrocedere, e il presidente Commisso rischia di scottarsi. Servirà infatti un grande mercato di gennaio per togliere la squadra viola da questo grande pasticcio, con almeno due innesti di grande valore.Lunedì al Franchi ci sarà subito una sfida delicatissima contro il Genoa, e adesso la squadra di Prandelli non può più sbagliare.