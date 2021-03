Una sconfitta contro la Roma, per una squadra in difficoltà come la Fiorentina, è un risultato anche accettabile, ma ancora una volta è la prestazione a suscitare rabbia intorno alla squadra viola., che era riuscita a risollevarsi a +10 dalla zona rossa della classifica, per ritrovarsi a +5 contando che il Torino dovrà recuperare due partite.(Milenkovic, Pezzella, Caceres e Quarta),(Biraghi e Venuti)(Borja Valero ed Amrabat), fa capire la confusione che c’è in questo momento in casa Fiorentina. I viola hanno provato ad esprimere un gioco propositivo per un tratto di partita, trovando anche il gol sfruttando una disattenzione difensiva dei giallorossi, ma dal momento dell’autorete di Spinazzola i viola hanno solo sperato di arrivare alla fine della partita portando a casa un punto, naturalmente non riuscendoci.. Il Cagliari ha già fatto 6 punti in due partite, destando più di qualche preoccupazione nell’ambiente viola, che troverà un avversario arduo in più nei bassifondi della classifica. Dopo la partita contro la Roma, sembrava che la squadra fosse destinata ad andare in ritiro, ma la società ha deciso di non procedere con questa punizione.