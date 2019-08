Il mercato della Fiorentina ha preso forma con il passare dei giorni, alcuni acquisti intelligenti e mirati e varie cessioni utili alla causa, senza dimenticare delle conferme importanti, ma sembra chiaro a tutti che qualcosa ancora manchi. Il lavoro di Pradè e Barone è stato oculato e attento, cercando profili di talento, sia giovani da lanciare che giocatori esperti per puntellare lo spogliatoio, adesso serve il grande colpo, capace di infiammare la piazza. Per esigenze tattiche, il colpo verrà fatto in attacco, dove la Fiorentina in questo momento ha più necessità, visto che l'unico giocatore di livello è Federico Chiesa.



STALLO- Gli uomini mercato viola, però, hanno rallentato il passo dopo la frenetica accelerata di inizio agosto, dove sono arrivati quattro giocatori nel giro di pochi giorni, ovvero Boateng, Lirola, Badelj e Pulgar. I viola stanno aspettando di affondare il colpo sugli ultimi obbiettivi, giocando su più tavoli per cercare di capire quali occasioni ci saranno nei prossimi giorni. Dopo ferragosto, infatti, molte situazioni cambieranno, visto l'avvicinarsi dell'inizio del campionato che obbliga le società a velocizzare le operazioni di mercato. Sarà proprio in quei giorni di frenesia che Pradè si lancerà a capofitto per completare l'organico viola, dopo aver lavorato di cesello in queste ore di stallo.



NOMI- L'unica certezza per la Fiorentina è che gli uomini mercato stanno lavorando per avere la squadra al completo, o quasi, in vista del delicato esordio stagionale contro il Napoli. Si rincorrono tanti nomi per l'esterno, ognuno con difficoltà diverse, da De Paul, per il quale l'Udinese continua a chiedere 40 milioni, a Ribery che ha chiesto ai viola un ingaggio da 8 milioni. Nel mezzo di sono Keita, uno dei preferiti di Montella, che costa 30 milioni, e Suso, il vero pallino del tecnico campano, che il Milan non è convinto di lasciar partire. I nomi si rincorrono e il tempo passa, ma dopo queste ore di stallo, si prevede in arrivo sul mercato una tempesta viola, con Pradè pronto a stupire.