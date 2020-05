Sono passati ormai due mesi da quando ladecise di chiudere il centro sportivo Davide Astori, dopo averlo sanificato e messo in sicurezza, dando il via a tutti gli effetti all’autoisolamento dei giocatori viola. Il periodo è stato decisamente difficile per la società di Commisso, che ha avuto ben 12 contagiati dal Coronavirus, con anche tre giocatori, ovvero Pezzella, Cutrone e Vlahovic, maDa domani, mercoledì 6, i giocatori torneranno al centro sportivo dove verranno sottoposti a dei test sierologici, per capire chi è stato infettato dal virus,, sempre in attesa di scoprire se il 18 maggio sarà possibile riprende con gli allenamenti collettivi. La Fiorentina è sempre stata vicina ai suoi giocatori, con controlli, schede alimentari e allenamenti personalizzati, ma anche gli stessi giocatori non vedono l’ora di tornare a respirare l’aria del campo.Ulteriore testimonianza della ripresa è il ritorno a Firenze di Franck Ribery. Il campione francese, con l’avanzare dell’emergenza sanitaria, ha fatto ritorno a Monaco di Baviera, per passare i mesi di isolamento insieme alla sua famiglia, nella sua residenza tedesca.Il mondo del calcio è ancora molto lontano dalla normalità, ma si iniziano a muovere i primi timidi passi.