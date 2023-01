Che la trasferta dell’Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho potesse essere impegnativa lo sapevamo da tempo, ma la prestazione messa in campo dalla squadra di Vincenzo Italiano fa preoccupare tutti. La sconfitta di ieri sera estromette la Fiorentina, a meno di clamorosi sviluppi nel girone di ritorni, dalla corsa ad un piazzamento europeo: i soli 23 punti conquistati dai viola in 18 giornate, e gli 11 punti dal settimo posto occupato dai giallorossi, se non sono una sentenza poco ci manca. E senza l’Europa questa stagione può essere considerata fallimentare. La società ad inizio stagione, nonostante le forti ambizioni della tifoseria, ha scelto un profilo basso. “Migliorare quanto fatto nella scorsa stagione” è stato il mantra di inizio stagione. Ecco adesso è il caso che qualcuno si faccia due domani. Con i viola ai quarti di Coppa Italia e ai sedicesimi di Conference, adesso la via più veloce per un ritorno in Europa adesso possono essere le coppe.





I NODI ARRIVANO AL PETTINE - Senza ombra di dubbio questi sei mesi confermano che la dirigenza gigliata, nonostante tutti gli elogi estivi, abbia totalmente sbagliato le ultime campagne acquisti. Gollini, tra gli artefici del secondo posto nel girone di Conference League, è già con le valigie in mano. Ikonè, nonostante una crescita rispetto ai primi mesi, ancora non incide come sperato. Dodo, protagonista in negativo della serata di ieri, che a questo punto della stagione non ha neanche dato l’idea di poter riuscire a ripagare l’investimento di 18 milioni fatto dal club in estate. Senza parlare dell’ormai acclarata impalpabilità di Luka Jovic: la versione è so non solo una controfigura di quella tedesca, e il ragazzo sembra essere tutt’altro che inserito nel progetto tecnico di Italiano. Si salvi chi può!