La partita di Benevento, per una Fiorentina decisamente incerottata e malata, è una boccata d’aria fresca dopo diverse settimane buie. I viola sono tornati al successo in trasferta, non succedeva dal 22 dicembre in casa della Juventus, e l’hanno fatto dopo una serie di prestazioni diFinalmente una squadra unita, con delle idee di gioco, e finalmente una squadra capace di superare un momento difficile e vincere.Il vero, grande, protagonista della Fiorentina è senza dubbio Dusan Vlahovic. Attaccante classe 2000, che ha siglato una tripletta superlativa nella sfida del Vigorito. Il serbo ha messo in mostra tutte le specialità della casa, la qualità nell’inserimento in occasione del primo, l’astuzia e la forza nel secondo, una classe cristallina e tutta da scoprire nel terzo. Proprio l’ultima rete è il punto esclamativo della crescita di Vlahovic, capace di battere da lontanissimo Montipò.La vittoria di Benevento, porta stampata anche la firma di Cesare Prandelli, che sta lottando con tutte le sue forze per tenere a galla la sua amata Fiorentina. Ha preso una squadra in incredibile difficoltà, e per con qualche passo falso, sta riuscendo nel portarla via dalle sabbie mobili, costruendo qualcosa di buono per il futuro. Non sarà lui l’allenatore della prossima stagione, sembra ormai assodato, ma Prandelli sta gettando le basi per la definitiva investitura di Vlahovic e Quarta, solo per fare due esempi.