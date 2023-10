Dev’esserci qualche strana congiunzione astrale che impedisce alla Fiorentina di trovare risultati positivi contro la Lazio. Il nuovo corso viola firmato Vincenzo Italiano ha portato in dote identità, gioco, entusiasmo ma, soprattutto, risultati. Nel corso delle ultime due stagioni e mezzo la Fiorentina ha portato a casa prestazioni e vittorie contro tutte le big del campionato: Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma, Atalanta… Tutte sono crollate almeno una volta di fronte alla viola di Biraghi e soci. Tutte tranne una. I gigliati non sono infatti mai riusciti a battere la Lazio in questo lasso di tempo. Anzi, fra sonore batoste e beffe come quella di ieri sera, i capitolini hanno sempre fatto masticare amaro alla piazza viola. Ultima vittoria all’Olimpico? Maggio del 2016, difficile aggiungere dell’altro.



BRUCIA – Eppure stavolta la squadra pareva esser scesa in campo col piglio giusto, mostrando una grande forma nel primo tempo e venendo fermata dal var prima e da un palo poi che hanno negato la gioia del primo gol in campionato a Lucas Beltran. E pensare che prima dell’inizio del match un fatto curioso aveva fatto ben sperare i tifosi assiepati nel settore ospiti. Nella fase di preparazione del match, infatti, l’aquila Olimpia, simbolo della squadra laziale, si è librata in volo facendo il suo consueto giro sopra il rettangolo verde. L’animale, però, non ha fatto rientro sul guanto del falconiere ma si è appollaiata sulla barriera del settore ospiti. Un presagio che purtroppo non si è rivelato tale con un rigore abbastanza ingenuo che ha regalato la vittoria in extremis ai biancocelesti dopo un secondo tempo a ritmi piuttosto bassi.



SETTIMANA SANTA – La sconfitta dell’Olimpico ha decretato gli 0 punti nelle ultime due gare di campionato dopo la straordinaria prova di Napoli e fanno avvicinare la squadra all’impegno che tutta la città attende non con il miglior morale possibile. Tuttavia, la gara con la Juve può essere l’occasione giusta per ricercare entusiasmi e motivazioni e riprendere il ritmo anche in campionato. E a proposito di Juve. Per fortuna che i bianconeri hanno trovato la vittoria nella gara contro il Verona. Nessuno si sarebbe voluto trovare davanti Allegri e soci reduci da un pareggio in cui, per una volta, avevano subito qualche mezza situazione arbitrale a sfavore. Non vogliamo mettere le mani avanti, ma meglio così.