Violamania: Mandragora e un gioiello per Spalletti. A Siviglia con Kean e nuove consapevolezze

Qualcuno un paio di secoli fa diceva che la bellezza salverà il mondo. E allora diciamo che anche in un ambiente estremamente profano e poco poetico come il calcio il gol di Mandragora la sua piccolissima parte l'ha fatta. Un vero e proprio gioiello di coordinazione e tecnica che rappresenta il sigillo di cera in una missivaPerché quello segnato contro l'Empoli è il quinto centro nelle ultime nove partite in cui si è concesso anche un paio di assist. Numeri da centravanti, non certo da mezzala a tutto campo. E grazie anche a questo ragazzo che dopo anni difficili è riuscito a ritrovare sé stesso, la Fiorentina si regala tre punti per un finale di stagione che si preannuncia infuocato.

Non sappiamo se davvero la Fiorentina abbia le carte in regola per puntare alla Champions League. Quel che è certo è che la squadra ci crede, come da ammissione dello stesso Richardson nel post partita. E poco importa se con l'Empoli i viola hanno concesso qualcosina di troppo nel secondo tempo. Nella fase clou della stagione conta soltanto una cosa: i risultati. E questi raccontano che oggi la Fiorentina può davvero ambire al piatto grosso, Champions o Europa League che sia.E i prossimi impegni la Fiorentina se li giocherà con Moise Kean, che dopo i problemi familiari che lo hanno costretto a saltare Cagliari ed Empoli è pronto a rientrare questa sera a Firenze. Un bel recupero verso la semifinale di Siviglia, in cui la Fiorentina si porterà dietro un super Mandragora e tante consapevolezze in più.