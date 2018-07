Non si capisce più niente. Perché fino a che il Chelsea doveva sbrigare le questioni interne era un conto, adesso le problematiche sorte iniziano a preoccupare. Specialmente perché, del reparto titolare, la Fiorentina ha rinforzato solamente la porta. Badelj e l’esterno d’attacco non sono stati degnamente colmati, Firenze adesso aspetta giocatori del calibro di quelli trattati e dati in pasto nelle ultime settimane. Pjaca e Pasalic, ora, assomigliano a una chimera che mette in imbarazzo.



Lo stallo creatosi solleva nuovamente quei dubbi che sembravano essere scomparsi. L’attesa per la sentenza del TAS di Losanna, inoltre, logora e non permette voli pindarici nella programmazione. Gli acquisti, la squadra da rinforzare sono un’anima imprescindibile e doverosamente scindibile dalle dinamiche temporali e giudiziarie. E questo è un punto da capire, dove ancora una volta, invece, pare essersi arenata la programmazione preannunciata.



Lestezza e progressività d’acquisto dovranno essere dimostrate. Ribaltare l’inerzia creatasi, sostenere la campagna di rinforzi. La Fiorentina necessita di innesti all’altezza, peraltro già chiari da prima che lo scorso campionato si esaurisse. Attendiamo con ansia, intanto si sondano i nomi per il centrocampo. La questione Pasalic ha inchiodato Corvino, forte e sicuro del rapporto con l’agente del croato – e di Pjaca – Naletilic. Fidarsi è bene: velocizzarsi, adesso, è meglio.