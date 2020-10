Un anno dopo, la situazione in casa Fiorentina è ancora la stessa, grande confusione, pochi risultati e scelte prese in maniera troppo frettolosa. La scorsa stagione dei viola è stata sicuramente caratterizzata dalla scelta presa da Commisso di confermare Vincenzo Montella, salvo poi esonerarlo in ritardo, dopo un girone d’andata disastroso, che aveva portato la Fiorentina a un solo punto dalla zona salvezza.Il tecnico di Ascoli, che è stato perfetto nella gestione della Fiorentina nel post lockdown, destava fin da subito più di un dubbio, soprattutto nell’essere il condottiero di un progetto tecnico ambizioso come quello che vorrebbe Commisso, e sono bastate quattro partite a riaprire la spaccatura.La Fiorentina, nonostante le tante smentite del presidente, aveva già iniziato a lavorare per un altro allenatore, con nomi molto importanti sul tavolo.La situazione si è sostanzialmente ripetuta in queste ore, visto che Maurizio Sarri si era decisamente avvicinato alla Fiorentina, prima che Commisso rinnovasse la fiducia a Iachini. Che il presidente voglia avere sempre l’ultima parola è sacrosanto, ma alcune scelte così importanti dovrebbero essere prese in totale accordo nella società, ascoltando anche chi è nel mondo del calcio da tanti anni come il d.s. viola.- Iachini sa benissimo di non avere ancora molto tempo per dimostrare di essere l’allenatore giusto per la Fiorentina, e le prossime due o tre partite saranno decisive. La viola si troverà davanti l’Udinese, il Padova in coppa Italia e poi la trasferta dell’Olimpico contro la Roma, e dovrà uscirne con più punti possibile e la qualificazione ottenuta, visto che una sconfitta già domenica potrebbe rimescolare nuovamente tutte le carte in tavola.