La parola d’ordine di casa Fiorentina è sempre più “pazienza”, vista la difficile situazione che i vertici di casa viola devono riuscire a risolvere. L’hanno chiesta tutti, da Commisso a Pradè passando per Joe Barone, ovvero i diretti interessati nella rivoluzione che sta prendendo sempre più piede sulle rive dell’Arno, e oggi per la prima volta ne ha parlato anche Montella dal ritiro di Moena. La chiave per la rivoluzione della Fiorentina è proprio il tempo, che servirà per liberare spazio in rosa e dal monte ingaggi, per poi creare la squadra competitiva che tutti aspettano.



VALUTAZIONI - Servirà pazienza anche nelle valutazioni, perché sono tanti i giocatori viola sotto esame durante il ritiro estivo di Moena e poi l’ICC in America, per capire chi può essere utile al progetto tecnico di Montella e chi invece saluterà. L’allenatore campano l’ha ribadito in conferenza, ogni sessione sarà importante per capire chi potrà far parte della nuova Fiorentina, e dove invece sarà necessario intervenire sul mercato, per completare la rosa, ma ha anche mostrato impazienza nel lavorare con la rosa completa.



MERCATO - La sessione estiva di trattative nel frattempo procede rapida, mettendo un pizzico d’ansia a Pradè, che ha però messo a segno il primo trasferimento ufficiale. Si tratta di Pietro Terracciano, portiere arrivato dall’Empoli, dopo aver però passato gli ultimi sei mesi in viola in prestito. Il d.s. viola ha nuovamente puntato su un uomo di esperienza e capace di tenere insieme lo spogliatoio come primo acquisto, esattamente come nel 2012 quando acquistò Lupatelli. Resta inoltre sempre viva la situazione legata a Veretout, sempre più separato in casa, in attesa della cessione.