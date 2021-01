La Fiorentina esce dalla gara dell’Olimipico nuovamente con le ossa rotte. Nonostante Prandelli abbia detto in conferenza stampa di aver visto la miglior Fiorentina in trasferta della sua gestione, ci permettiamo di dissentire, perché contro una Lazio arrendevole e brutta era lecito aspettarsi qualcosa in più. La viola ha effettivamente costruito qualcosa in più rispetto alle precedenti uscite, anche se fare meglio degli 0 tiri in porta contro il Bologna era relativamente facile, ma ha mostrato le sue qualità per troppo poco tempo nell’arco dei novanta minuti.Il vero, grande, atavico problema della Fiorentina è il gol. Sembra ormai diventata una noiosa cantilena che si protrae stanca da luglio, quando già scrivevamo che il reparto offensivo viola aveva bisogno di peso ed esperienza, ma niente è stato fatto per migliorare la situazione.La grande necessità viola è di trovare un giocatore capace di riempire l’area di rigore e, come diceva una vecchia espressione, fare reparto da solo.La Fiorentina è ormai una squadra in lotta per la salvezza, attualmente si trova a +3 dal terzultimo posto, e fino alla fine di questo campionato dovrà lottare per non retrocedere. In questo scenario arriva il mercato di gennaio, con Commisso, Barone e Pradè che non possono più aspettare neanche un giorno, perché i prossimi impegni saranno decisivi.