Che la piazza di Firenze fosse calda, appassionata e che si nutrisse di calcio già si sapeva, ma quello che è successo ieri sarà sicuramente un punto di svolta per il futuro della Fiorentina. Una manifestazione dei tifosi, pacifica e goliardica, ha fatto il giro di tutta la città, raggiungendo il centro sportivo del club, con l’intento di far sentire la propria voce in merito alla questione nuovo stadio.- Se durante la gestione Della Valle i tifosi erano poco più che una seccatura per la proprietà, Joe Barone ha voluto dimostrare nuovamente come lui e Commisso siano diversi rispetto a tutte le altre società in Italia. Il direttore generale si è presentato alla manifestazione, si è fatto accompagnare dai tifosi sopra un camion per parlare a tutti i sostenitori presenti, e visibilmente commosso ha voluto ribadire la forte volontà di regalare alla Fiorentina una nuova casa al passo con i tempi, oltre che un futuro roseo e di successi.Con un rapporto così forte tra tutte le parti in gioco, il futuro della Fiorentina non può che essere destinato a diventare una scalata verso le vette del calcio italiano. Commisso non si è mai nascosto, il suo obbiettivo è di arrivare a vincere trofei, e adesso non ha solo gli ultras dalla sua parte, ma una città intera che non vede l’ora di portarlo di in trionfo.