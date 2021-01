La Fiorentina esce dall’Olimpico Grande Torino con un punto, che vale molto più di quello che dice la classifica, per intensità e maturità fatta vedere dalla squadra di Prandelli. I viola, nonostante fossero in 9 contro 11, sono riusciti a non scoprire mai il fianco ai granata, uscendo dal campo potendo recriminare per la mancata sconfitta, piuttosto che festeggiare per il punto guadagnato.Sicuramente la direzione di Di Bello non ha favorito normale svolgimento della sfida, con i viola che hanno chiuso in nove uomini. Se il rosso a Castrovilli è più che giusto, con il giocatore che interviene in maniera ingenua su Lukic, ci sono molto dubbi intorno a quanto successo nello scontro Milenkovic-Belotti., utilizzando un metro di giudizio impari. L’episodio, infatti, non è stato molto differente dal recente scontro Ibrahimovic-Lukaku, dove nessuno dei due si è gettato a terra, e hanno ricevuto entrambi il cartellino giallo.La squadra di Prandelli, nonostante le avversità, ha messo in campo la miglior partita a livello caratteriale da diverso tempo a questa parte. Fa quasi sorridere pensare che la squadra che ha regalato 6 gol al Napoli, sia la stessa che ieri ha retto con le unghie e con i denti per strappare il pareggio a Torino, a dimostrazione che il lavoro del tecnico stia portando i frutti desiderati.