Violamania: Nzola eroe di una serata magica. Ma il gol del 2 a 2 gronda sangue, che non diventi un rimpianto

Immaginiamo che tutti gli ospedali dell’area metropolitana di Firenze siano stati preventivamente allertati al termine della partita di ieri sera. Una gara incredibile dai mille risvolti che, alla fine, ha visto trionfare la Fiorentina sul Club Brugge in una vera e propria battaglia per la finale di Atene. I viola la vincono col gioco, la testa,. Perché mai come quest’anno la Fiorentina è riuscita a riacciuffare gare e punti preziosissimi grazie agli ultimi minuti di gara. Stavolta a far esplodere il Franchi ci ha pensato l’uomo più insospettabile di tutti

E pensare che l’angolano è solo recentemente rientrato in gruppo dopo un’assenza piuttosto misteriosa fra motivazioni ufficiali legate a motivi personali e spifferi che parlavano di un calciatore messo fuori rosa. Al di là di chiacchiere e speculazioni, Nzola ha segnato quello che, forse,, e lo ha fatto giocando una manciata di minuti. Se il suo gol diventerà decisivo per le sorti della Fiorentina lo sapremo solamente mercoledì prossimo, quando i viola scenderanno in campo in Belgio nel ritorno della semifinale.

Sarà una gara difficilissima, in uno stadio caldo, contro una squadra giovane e in forma che ha dato filo da torcere ai gigliati anche nella serata di ieri. E in questo senso,. Brugge in dieci, lancio lungo dalle retrovie, Ranieri sembra ed è in vantaggio su Thiago che però gli sfila alle spalle e dopo una cavalcata di 40 metri buca con relativa facilità Terracciano. Una rete francamente imperdonabile considerando la superiorità numerica e la situazione da cui la rete è originata. La speranza è che la Fiorentina riesca ad uscire dal Belgio con la finale in tasca.Nel frattempo Firenze si gode una serata magica, e per adesso va benissimo così.