Con il mondo del calcio che si sta lentamente rimettendo in carreggiata, ripartendo con gli allenamenti e pensando alla ripresa del campionato, si inizia già a progettare il futuro, che vuol dire anche mercato.. La prossima sessione di mercato sarà sicuramente particolare, ma la Fiorentina è una società sana, che non dovrà svendere i propri giocatori, anzi sarà intenzionata a sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno.La voglia di costruire una squadra capace di lottare per le zone europee è forte, e come ribadito anche a Sky Sport da Daniele Pradè, le ambizioni della proprietà sono molto alte: Commisso non vuole replicare una stagione passata a vivacchiare nella parte destra della classifica.Le voci intorno a Federico Chiesa non sembrano destinate a placarsi in breve tempo, con il giocatore conteso tra i top club italiani ed internazionali, ma la posizione della Fiorentina rispetto alla scorsa stagione è cambiata. Se l’anno scorso Commisso decise di alzare un muro intorno al numero 25,