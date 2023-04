Se avessero detto a un qualsiasi tifoso viola prima della partita con il Verona che la Fiorentina sarebbe andata poco più di un mese fa a prendersi una vittoria sofferta ma meritata a San Siro contro l’Inter. Perché a fine febbraio la viola guardava con preoccupazione alle zone più pericolose della classifica e viveva un periodo che faceva presagire una stagione quasi da totale anonimato. E invece ci troviamo, per l’ennesima volta, a raccontare di come la squadra allenata da Vincenzo Italiano abbia trovato proprio al Bentegodi la forza per rialzarsi e per decollare verso le zone più alte della classifica con i gigliati attaccati al treno delle squadre che vedono l’Europa in campionato.Otto come il voto alla prestazione che Biraghi e soci hanno messo in scena a San Siro,per la Fiorentina, otto come i gol segnati nelle ultime quattro partite avendone subito solo uno. La Fiorentina è matura, spensierata e consapevole e a San Siro ingabbia l’Inter che, come da stessa ammissione di Inzaghi. E diventa quasi riduttivo porre l’attenzione su un Igor sempre più insuperabile o su un Bonaventura che per l’ennesima volta risulta decisivo proprio contro l’Inter. La Fiorentina ha corretto i difetti che la caratterizzavano soprattutto nella prima parte di stagione e, oggi, è una squadra che mette i brividi a chiunque ma che, soprattutto, è la più in forma del campionato.Verona, Milan, Cremonese, Lecce, Inter. Cinque gare di campionato giocate nell’ultimo mese, cinque vittorie, tutte legittimate sul campo per la viola. Un ruolino di marcia che pone la squadra gigliata. Solo l’Arsenal, infatti, ha trovato le stesse vittorie della Fiorentina nello stesso periodo di riferimento nei principali campionati europei (in attesa dei risultati di City e Sassuolo, che hanno una gara in meno). Numeri inequivocabili che certificano che la primavera viola sia iniziata nel migliore dei modi. E adesso nel mirino c’è la partita di Cremona in Coppa Italia che, ironia della sorte, potrebbe regalare una finale proprio contro l’Inter. E la Fiorentina ha già dimostrato cosa è in grado di fare coi nerazzurri.