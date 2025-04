Violamania: Palladino l'ha preparata più sull'orgoglio che sul gioco. Ora la svolta, o col Siviglia sarà dura

Getty Images

Chenon avesse gradito le dichiarazioni post partita dell'andata da parte di Albert Riera, tecnico del Celje, lo si è capito dalla conferenza stampa della vigilia. "Consiglio alla Fiorentina di preparare seriamente la gara di ritorno", aveva detto l'allenatore spagnolo dopo l'1 a 2 maturato in Slovenia. La risposta di Palladino è arrivata mercoledì scorso:posso dire che quelle parole sono state uno stimolo". E il piccolo parapiglia che si è scatenato appena l'arbitro ha fischiato la fine della sfida ieri ha dimostrato che no, all'ex tecnico del Monza quelle parole non erano proprio andate giù.

- Cose di campo, e ci mancherebbe altro. Ma la sensazione che si è avuta, rispetto alla partita che è uscita al Franchi,E se nel primo tempo di grossi rischi la Viola non ne ha corsi, nella ripresa sono comparsi spettri che facevano presagire lo psicodramma, prima che il solito Moise Kean salvasse capra e cavoli con l'ennesimo gol della sua stagione. Il fatto è che con una squadra il cui valore complessivo è lo stesso del cartellino di Ranieri, il Celje ha messo eccome in difficoltà la Fiorentina.

- Bene, benissimo aver conquistato la terza semifinale europea consecutiva, e sarebbe un grosso errore sminuire un risultato straordinario. Ma quello che la Fiorentina ha messo in campo nei 180 minuti contro il Celje non potrà bastare con una squadra come il Betis Siviglia, che invece di giocatori di livello ne ha eccome. E allora stavoltaper arrivare a Breslavia.