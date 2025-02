Violamania: Palladino, se Pongracic ha ragione la Fiorentina ha un grosso problema

Getty Images

Lo stadio Franchi è quello strano posto dove la Roma prende cinque gol e se ne torna nella capitale con la coda fra le gambe, dove il Milan esce con le ossa rotte e l'Inter viene demolita per 3 a 0. Ma è anche lo stadio in cui il Torino in 10 non subisce un tiro in porta, l'Udinese vince meritatamente in rimonta e il Como insegna calcio per 90' uscendo con tre punti. Già, dopo la sconfitta del Meazzae trova la seconda sconfitta in campionato contro una squadra che, almeno fino a stamattina, lottava nelle zone pericolose della classifica. E se con l'Inter la squadra aveva comunque fatto vedere buoni segnali, contro i lariani Ranieri e compagni

Ed è paradossale, tornando al discorso iniziale, notare come una viola in emergenza riesca ad asfaltare l'Inter campione d'Italia e non riesca a creare pericoli contro il Como nel giro di poco più di una settimana. La domanda sorge spontanea: perché?ha provato a dare una spiegazione nel post gara: "questo sì. Quando affrontiamo un squadra che ci obbliga a far più la partita andiamo in sofferenza". Se è davvero così, allora la Fiorentina ha un grosso problema.Rispetto agli anni della gestione Italiano la Fiorentina ha totalmente cambiato il modo di approcciare le partite optando per un blocco più basso e cercando di colpire in ripartenza. Una metodologia di gioco che, appunto, premia i viola quando devono affrontare una squadr abituata a fare la partita e, di contro, li sfavorisce quando invece sono costretti dalle circostanze a dominare il gioco. Se così fosse il problema è tanto banale quanto complicato da risolvere. E adesso anche Milan e Bologna, dietro un punto e con una gara in meno, hanno messo nel mirino la Fiorentina. Che adesso è attesa da due sfide contro Verona e Lecce. E visto come è andata ultimamente con le medio-piccole