In un momento in cui ancora il calcio è fermo, come del resto tutta la nazione, non rimane che guardare al futuro con speranza e positività. Guardare avanti vuole dire iniziare già a pensare al mercato, alla prossima stagione, alle rivoluzioni e ai nuovi giocatori capaci di scaldare i cuori, con la, prima confermando i tanti giovani come Castrovilli e Chiesa, poi rinforzando la rosa con almeno due acquisti di livello.Pradè e gli uomini di mercato viola hanno tanti giocatori sotto la lente di ingrandimento, anche perché saranno profondi i cambiamenti che subirà la Fiorentina in estate, probabilmente con l’arrivo di un nuovo allenatore e di nuove idee tattiche, anche se due posizioni sono scoperte, e saranno quelle verranno fatti gli investimenti più importanti. Uno è un difensore centrale che sia dotato di piedi buoni, per far partire l’azione dal basso, l’altro è un numero 10 che abbia estro e fantasia,Se pensiamo ai grandi cicli passati della Fiorentina, però, si può notare come la rivoluzione sia partita da un grande investimento, il più delle volte di un trequartista o di una seconda punta. Quando nell’estate 2006 arrivò in violaera un giocatore già fatto e formato, di altissimo livello, ma con seri problemi caratteriali e un’esperienza alla Juventus tutt’altro che positiva. Bastò tuttavia la maglia viola a farlo diventare un altro giocatore.